Скандал: журналисты требуют от Зеленского уволить Мендель

Журналисты обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить его пресс-секретаря Юлию Мендель, которая оскандалилась "нападениями" на представителей прессы.

В частности сообщество независимых журналистов "Инициатива 34" разместило открытое письмо, в котором обратило внимание на опасность подобных действий. OBOZREVATEL также поддерживает данную инициативу и считает, что инцидент должен быть исчерпан путем адекватной реакции.

"В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов, требуем уволить Юлию Мендель с должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского. От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко", – сказано в обращении. Заявление среди прочих подписали ОО "Громадське телебачення" и журналисты Bihus.Info.

Отреагировали также в Институте массовой информации, передает "Зеркало недели".

"Мы призываем президента Украины Владимира Зеленского лично публично отреагировать на угрожающую тенденцию препятствование работе журналистов и медиа со стороны работников Офиса президента", – сказано в заявлении.

Отмечается, что как минимум трое журналистов украинских и иностранных СМИ сообщили о неэтичном и агрессивном поведение Мендель. Она оттолкнула журналистов, в том числе и чтобы ограничить возможность поставить Зеленскому вопросы. Ими стали Наталья Шимкив с "Левого берега", Кристофер Миллер и Сергей Андрушко с "Радио Свобода".

"Подобные действия могут быть расценены как имеющие признаки препятствования законной профессиональной деятельности журналистов", – добавили в ИМИ.

"Учитывая повторяемость случаев неэтичного поведения с журналистами со стороны работников Офиса президента и депутатов фракции "Слуга народа", мы призываем команду Зеленского к налаживанию более конструктивных взаимоотношений с медиа. Мы вынуждены отметить, что реакция представителей власти на предыдущие инциденты свидетельствовала о неполном понимании ими роли независимых медиа в обществе и о недостаточной готовности к нормализации отношений с журналистским сообществом", – резюмировали в заявлении.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!