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С молоком матери: активист рассказал о мерах безопасности детей в автомобиле

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Руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов отметил, что только 10-15%% людей, которые видят результаты результаты ДТП в соцсетях или СМИ, делают выводы и изменяют свое отношение к безопасному и ответственному поведению на дорогах. Большее влияние оказывают на людей увиденные собственными глазами аварии в местах, где они ездят постоянно.

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