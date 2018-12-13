Тайны Белого дома: Обамы покупали туалетную бумагу, а Трамп выбросил мебель жены

Тайны Белого дома: Обамы покупали туалетную бумагу, а Трамп выбросил мебель жены292Читать материал на украинском
Одна из возможностей заработка президента США, который отбыл свой срок на посту в Белом доме, это не только публичные лекции, но и мемуары. Не брезгуют этим и члены семей президентов; Мишель Обама, например, описала жизнь в Белом доме и то, что им пришлось оплачивать из собственного кармана. Ждем окончания правления Трампа, чтобы узнать, почему на самом деле он выбросил мебель своей жены.
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