Тайны Белого дома: Обамы покупали туалетную бумагу, а Трамп выбросил мебель жены

Одна из возможностей заработка президента США, который отбыл свой срок на посту в Белом доме, это не только публичные лекции, но и мемуары. Не брезгуют этим и члены семей президентов; Мишель Обама, например, описала жизнь в Белом доме и то, что им пришлось оплачивать из собственного кармана. Ждем окончания правления Трампа, чтобы узнать, почему на самом деле он выбросил мебель своей жены.