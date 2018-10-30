Чем закончилось испытание водородной бомбы в СССР

В октябре 1961 года, за год до Карибского кризиса, чуть было не толкнувшего СССР и США к ядерной войне, Советский Союз на атомном полигоне на Новой Земле испытал самую мощную в мире водородную бомбу -- ее тротиловый эквивалент составил 58 миллионов тонн! Взрывная волна оказалась столь сильной, что выбила стекла в поселке Диксон, находящемся более чем в 800 километрах от Новой Земли. Взрыв приурочивался к открытию XXII съезда партии и должен был стать главным подарком.