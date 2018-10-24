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Никогда такого не было и вот опять: Тереза Мей оконфузилась перед Елизаветой ІІ

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй повторила свой неуместный реверанс перед королевой Елизаветой II во время встречи с королевской семьей Нидерландов.

Это уже не первый раз, когда премьер веселит британцев своими телодвижениями. Как известно, согласно британскому этикету, глубокие реверансы уместны в "любительских драматических постановках".

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