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Странное совпадение: мощный взрыв на Луне и закрытая ФБР обсерватория в Нью-Мексико

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Небольшая обсерватория в штате Нью-Мексико привлекла была закрыта ФБР из-за "нарушения режима безопасности". Спустя месяц, в ночь с 16-го на 17-е октября миллионы пользователей испытывали необъяснимые проблемы с доступом к сервису YouTube, которые, по необъяснимой причине начались одновременно по всему миру и совпали с колоссальным взрывом, мощностью в миллионы, если не в миллиарды мегатонн, произошедшего на Луне.

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