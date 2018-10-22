Странное совпадение: мощный взрыв на Луне и закрытая ФБР обсерватория в Нью-Мексико

Небольшая обсерватория в штате Нью-Мексико привлекла была закрыта ФБР из-за "нарушения режима безопасности". Спустя месяц, в ночь с 16-го на 17-е октября миллионы пользователей испытывали необъяснимые проблемы с доступом к сервису YouTube, которые, по необъяснимой причине начались одновременно по всему миру и совпали с колоссальным взрывом, мощностью в миллионы, если не в миллиарды мегатонн, произошедшего на Луне.