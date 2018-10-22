В Канаде закончилась марихуана, а кандидат в президенты Грузии раздает ее бесплатно

В Канаде закончилась марихуана, а кандидат в президенты Грузии раздает ее бесплатно94Читать материал на украинском
Марихуана закончилась. В Канаде, где травку легализовали лишь на прошлой неделе - уже нельзя приобрести ее в магазинах из-за недостатка. Председатель государственной программы по легализации марихуаны, бывший полицейский босс, Билл Блэр признал - страна не смогла удовлетворить спрос населения.
В Тбилиси полиция задержала кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе - на открытии "Фестиваля легализации конопли" он достал из кармана три сигареты-самокрутки с марихуаной и предложил их присутствующим.
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