71-я годовщина сталинской операции "Запад": тысячи украинцев вывезли в Сибирь

28 ноября 1947 министр внутренних дел СССР С.Круглов направил заместителю председателя Совета министров СССР Л. Берии сообщение о переселении из западных областей Украины 26460 семей (76268 человек) "активных националистов и бандитов". 21197 семей (61066 человек) на работу в угольной промышленности восточных районов СССР, другие 5264 семьи (15202 человека) в Омскую область.