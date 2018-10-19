Кое-что о виски: история самого популярного бренда в мире - из первых уст

Говорят, в каждом виски есть немного Джека. Дело в том, что в Америке закон строго требует - только свежие доски в бочках, в которых настаивается виски. Jack Daniels разливают в свеженькие бочки из древесины сахарного клена, и он немедленно просачивается золотистым ароматом древесины. А потом эти бочки продают в другие вискокурни - Шотландия, Ирландия и далее.