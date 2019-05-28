Бунт в колонии. ГБР начало расследование: Obozrevatel News

Бунт в колонии. ГБР начало расследование

Служебная халатность, ненадлежащие условия содержания осужденных и плохое качество продуктов питания. Государственное бюро расследований начало предварительное расследование причин бунта в Одесской колонии.

Администрации исправительного учреждения неоднократно сообщалось о многочисленных нарушениях, однако никакой реакции не было. В ГБР предполагают, что именно такие действия и привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных в результате которого начался пожар. Напомню, во вторник в Одесской колонии произошел бунт. По предварительным данным полиции, пострадали четверо работников заведения. Им оказали медицинскую помощь. Правоохранители уверяют: ситуация сейчас полностью контролируется. Организаторов беспорядков удалось задержать.

Парламент Австрии выразил недоверие правительству Себастиана Курца

Австрийский парламент выразил недоверие правительству и канцлеру Австрии - Себастиану курильщиков. Таким образом его отправили в отставку. Это решение приняло большинство депутатов во время внеочередного заседания. В современной истории Австрии такое произошло впервые. Это произошло всего через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти с должности. На видео чиновник встречался якобы с племянницей российского олигарха, приближенной к Владимиру Путину, и договаривался о поддержке перед выборами. После этого коалиция распалась и возник политический кризис, что и привело к отставке правительства. У власти 32-летний Курц был полтора года. Его называли самым молодым лидером страны в мире. Президент Австрии уже назначил заместителя - Гартвиґа Льоґера временным канцлером.

Восстановили стеклянный мост

Поврежденные элементы защитного стекла нового пешеходного моста в столице восстановили. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Столичный мэр выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новом туристическом объекта. Открыли новый стеклянный мост в украинской столице 25-го мая-преддверии дня Киева. За день его повредили вандалы, а потому объект пришлось закрыть.

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