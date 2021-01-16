Буковель (не) на локдауне

Obozrevatel Видео 11:00, 16.01.2021

Пока в Украине действует локдаун, который начался 8 января, курортам разрешено работать.

Судя по фото и видео, о карантинных мероприятиях там не идет и речи. Этим и решила воспользоваться часть украинцев и даже президент... Мы спросили, как население относится к таким мерам?

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