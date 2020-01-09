Будут увольнять за что угодно и когда угодно: новый трудовой кодекс

Юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал, какие были внесены изменения в трудовой кодекс и как они повлияют на быт украинцев.

"Изменения в трудовом законодательстве очень радикальные. Наибольшие опасения вызывают изменения в основаниях для увольнения работников, а именно их отсутствие. Статья 35 позволяет прекратить трудовые отношения в любое время, когда этого пожелает работодатель. Нужно только выплатить компенсацию работнику, которая должна быть не менее месячного заработка, если сотрудничество прекращается немедленно", - заявил Дудин.

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