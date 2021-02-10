Будьте осторожны на дорогах!

Obozrevatel Видео 10:46, 10.02.2021 Обновлено: 12:45, 10.02.2021

В Киеве в среду, 10 февраля, из-за непрекращающегося снегопада на дорогах города образовались многочисленные пробки и ДТП. Полиция просит, по возможности, не пользоваться собственным транспортом. Будьте осторожны на дорогах!

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