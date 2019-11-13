Винахідник Джон споруджує будиночок із сірників
В цьому відео ми бачимо, як англійский винахідник Джон споруджує будиночок із сірників.
будиночок із сірників
скріншот з відео
будиночок із сірників
скріншот з відео
"Для цього відео ми використали 52 000 сірників. На спорудження будиночку ми витратили 90 годин та 213 Гб пам'яті для запису відео", - каже Джон.
Оскільки цей будиночок ми створювали задля забави та видовищного відео, ми вирішили підпалити його.
будиночок із сірників
скріншот з відео
будиночок із сірників
скріншот з відео
Не повторюйте подібного в домашніх умовах, оскільки це може спричинити пожежу.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Insta OBOZ" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы