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28 февраля • обновлено в 00:49
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Будет ли смена премьера: народный депутат от "Слуги народа"

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Народный депутат, "Слуга народа" Елена Мошенец в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала, стоит ли украинцам ожидать скорую замену премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"Я думаю, что будут усиливать правительственную политику, независимо от того, какие лица мы будем иметь. Понятно, что сейчас основное бремя на правительстве, в частности на премьер-министре. И я хотела бы напомнить зрителям, что Алексей Гончарук имеет иммунитет отставки один год. Алексей Гончарук заявлял, что он не собирается уходить в отставку и никто в отставку его не собирается отправлять. А то, что мы слышим новые-старые фамилии, то они могут быть связаны не с заменой премьер-министра, а с позициями советников, заместителей или позицией вицепремьера. Это я говорю от себя, это не позиция партии", - заявила депутат.

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