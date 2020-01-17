Братья Борисенко стали гостями прямого эфира ObozTV
Братья Борисенко стали гостями прямого эфира ObozTV.
Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской и исполнили несколько своих песен.
Братья рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются на творческом пути, об увлечениях и хобби, а также о своих новых песнях.
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