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17 января • обновлено в 17:42
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Братья Борисенко стали гостями прямого эфира ObozTV

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Братья Борисенко стали гостями прямого эфира ObozTV.

Они отвечали на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук Live" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской и исполнили несколько своих песен.

Братья рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются на творческом пути, об увлечениях и хобби, а также о своих новых песнях.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

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Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Бурчук LIVE
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