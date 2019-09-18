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18 сентября • обновлено в 14:44
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Божевільні та психічно хворі люди | Альо, гараж! REBOOT #313

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Отже, керівник Президентського Офісу Андрій Богдан дав розлоге інтерв'ю BBC News Україна.

Нарешті стало відомо, що саме час від час він шепоче на вухо Президенту. А ще Богдан повідомив - країною правлять божевільні та хворі люди… Які ось ось почнуть розгляд кошторису 2020…

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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