Божевільні та психічно хворі люди | Альо, гараж! REBOOT #313

Божевільні та психічно хворі люди | Альо, гараж! REBOOT #31346 Читать материал на украинском
Отже, керівник Президентського Офісу Андрій Богдан дав розлоге інтерв'ю BBC News Україна.
Нарешті стало відомо, що саме час від час він шепоче на вухо Президенту. А ще Богдан повідомив - країною правлять божевільні та хворі люди… Які ось ось почнуть розгляд кошторису 2020…
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