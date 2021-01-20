Мужчина в магазине убил себя ударом ножа. 21+

Олег Тимченко Видео 10:27, 20.01.2021 Обновлено: 10:31, 20.01.2021

В Борисполе Киевской области 19 января в одном из супермаркетов мужчина покончил жизнь самоубийством, ударив себя ножом в грудь.

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