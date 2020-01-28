Борьба Украины и России в ПАСЕ: комментарий Алексея Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал заседание ПАСЕ, на котором россияне продвигают на должность председателя своего делегата господина Толстого.

"Атмосфера очень напряженная, ведь нам удалось обжаловать полномочия россиян. Но окончательно этот вопрос будет решен завтра вечером. Россияне продвигают на председателя ПАСЕ господина Толстого, мы боремся, и въезда на белом коне со стороны российской делегации точно уже не будет. Однако надо быть реалистами, я думаю, что завтра все же полномочия российской делегации подтвердят, господин Толстой будет избран. Но мы делаем все, что можем. завтра будет отдельный разговор по России, где мы скажем и о Крыме, и о Донбассе, и о военнопленных и о нарушениях прав человека", - заявил Гончаренко.

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