Борьба с коронавирусом и видеофиксация нарушений ПДД: Зорян Шкиряк

Советник Министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал порядок работы пограничных подразделений во время карантина на территории Украины.

"Обеспечение сейчас абсолютно достаточно и пограничная служба Украины имеет все необходимое снаряжение для того, чтобы выполнять свою работу", - заявил Шкиряк.

Он добавил, что в Украине может произойти закрытие авиационного сообщения с большим количеством стран ЕС, в том числе Германией и Францией.

"Если говорить о Китае, то там коронавирус уже пошел на спад, значительная часть больных, которые там были, уже выздоровели, а больницы, которые открывались для борьбы с эпидемией, закрываются", - отметил Шкиряк.

Эксперт также высказался по поводу начала работы видеокамер, которые фиксируют правонарушения ПДД.

"В течение суток 20 камер в Киеве фиксируют от 60 до 80 тысяч правонарушений!" - заявил советник министра МВД.

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