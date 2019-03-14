Бондаренко закатила истерику на росТВ из-за Бандеры 286

Скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко возмутилась из-за того, что в современной украинской истории реабилитированы имена Ивана Мазепы, Степана Бандеры и Симона Петлюры.

Она заявила, что это сделано для насаждения в Украине идеи антирусскости и обвинила родную страну в навязывании якобы неправильной истории . Свое недовольство Бондаренко продемонстрировала в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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