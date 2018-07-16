Бондаренко впала в ностальгию за Януковичем 60

Бывший член Партии регионов Елена Бондаренко цинично заявила, что лучший период независимая Украина пережила во времена режима беглого экс-президента Виктора Януковича.

Кроме того, она убеждена, что тогда именно благодаря Януковичу в стране произошел демографический бум, который никто не сможет повторить. Своими фанатичными размышлениями коллаборантка поделилась в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".