Большинство украинцев нуждаются в консультации психолога: врач-психотерапевт

Психотерапевт, президент киевской ассоциации психотерапии Алексей Шевцов заявил, что большинство болезней и проблем со здоровьем у украинцев из-за стресса.

Он назвал стресс от социальных отношений главным фактором, который ухудшает физическое состояние украинцев. По его словам, огромной проблемой является то, что украинцы боятся посещать врачей-психотерапевтов, поскольку в нашей ментальности закрепилось правило, что если человек ходит к психологу или психотерапевту, то его обязательно закроют в психушку. А это, конечно же, совсем не так.

Шевцов отметил, что он является практикующим врачом и ежедневно проводит прием пациентов. Из своего опыта он оценивает стресс, как главный фактор всех болезней. Так, например, вегето-сосудистая дистония официально исключена из перечня болезней ВОЗ, но люди с этим диагнозом в Украине встречаются очень часто. И единственный врач, который действительно может им помочь, по словам Шевцова - это врач-психотерапевт.

Врач показал важные упражнения, которые должны выполнять люди, много времени проводящие за компьютером и постоянно переживающие стрессовые ситуации.

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