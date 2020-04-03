В МВД спрогнозировали стычки и конфликты из-за жесткого карантина

В случае отказа граждан придерживаться требований карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19, полиция будет применять штрафные санкции.

Участие верующих в Пасхальных богослужениях также будет всячески пресекаться. Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полиция будет проводить разъяснительную работу. Если будут случаи злостного неповиновения полиции, будем принимать меры", – пообещал он.

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Говоря о действиях полиции в отношении верующих, которые захотят посетить богослужение на Пасху, которая в текущем году выпадает на 19 апреля, Геращенко уточнил: "Проведение массовых мероприятий на сегодняшний день прямо запрещено. И мы не допустим того, чтобы люди приносили инфекцию, заражались друг от друга".

"Мы будем реагировать на конкретные сообщения о конкретных нарушениях. Но есть огромное количество конфессий, которые осознали опасность вируса. Поэтому это не будет иметь массовый характер", – добавил чиновник.

Геращенко допустил, что "будут разного рода стычки, конфликты, словесные препирательства и так далее, но общая задача – сделать так, чтобы люди меньше контактировали друг с другом".

В этом контексте он подчеркнул, что "граждане должны быть сознательными и понимать, что эти меры приняты не для того чтобы ограничить чьи-то права, а чтобы уменьшить количество передачи вируса от человека человеку. Необходимо остановить дальнейшее распространение эпидемии, чтобы не привести к перегрузке системы здравоохранения".

Вместе с тем замминистра напомнил, что введенные ограничения не касаются работы промышленных предприятий и сельскохозяйственных весенне-полевых работ. "Но все предприятия призываются к тому, чтобы все их сотрудники были обеспечены средствами защиты органов дыхания и старались минимально влиять друг на друга", – сказал он.

Карантин в Украине: что запрещено с 6 апреля МОЗ Украины

Как писал OBOZREVATEL, с понедельника, 6 апреля, в Украине существенно усиливаются карантинные меры. Так, гражданам будет запрещено выходить на улицу и посещать общественные места без медицинской маски.

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