Бои на Донбассе: почему напали российские войска

Представитель благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, ветеран АТО в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал обострение боев на Донбассе, которые развязали российские оккупационные войска.

"Я бы советовал политическим экспертам, которые хайпуют на таких темах как война, пока помолчать и руководствоваться только официальными данными. Если брать ситуацию вокруг данного опорного пункта, то нужно рассмотреть предысторию. В январе месяце наши военные заняли новую позицию на высоте в серой зоне, чтобы иметь возможность наблюдать за врагом и оперативно реагировать на его действия. это произошло в начале января, очевидно это врагу не понравилось, и он стремился выбить наши войска оттуда", - заявил Римарук

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