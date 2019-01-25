Боевики обстреляли грузовик ВСУ – ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ – Спецоперация в Закарпатье – новости на ObozTV

Со стороны Катериновки на Луганщине пророссийские боевики совершили выстрел из противотанкового управляемой ракеты по украинской военной машине. Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

Генеральная прокуратура составила подозрение депутату Госдумы России; Владимир Жириновский призывал к незаконному изменению государственной границы Украины.

Спецоперация в Закарпатье. Ищут контрабандистов. В пяти населенных пунктах пограничники обнаружили оружие, почти 47 000 евро, более 7 000 долларов и 11 ящиков сигарет.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 18:00 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал