Боевики обстреляли грузовик ВСУ – ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ – Спецоперация в Закарпатье – новости на ObozTV

Боевики обстреляли грузовик ВСУ – ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ – Спецоперация в Закарпатье – новости на ObozTV64Читать материал на украинском
Со стороны Катериновки на Луганщине пророссийские боевики совершили выстрел из противотанкового управляемой ракеты по украинской военной машине. Один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.
Генеральная прокуратура составила подозрение депутату Госдумы России; Владимир Жириновский призывал к незаконному изменению государственной границы Украины.
Спецоперация в Закарпатье. Ищут контрабандистов. В пяти населенных пунктах пограничники обнаружили оружие, почти 47 000 евро, более 7 000 долларов и 11 ящиков сигарет.
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