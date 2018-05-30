В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко

В Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный застрелил российского журналиста Аркадия Бабченко.

По информации источника "Обозревателя", он умер в машине "скорой помощи". Позже это подтвердили в полиции.

В Парламентской ассамблее ОБСЕ призвали власти Украины провести детальное и немедленное расследование преступления.

По словам нардепа от "Народного фронта" и члена коллегии МВД Антона Геращенко, одной из версий убийства Бабченко будут действия российских спецслужб.

Аркадий Бабченко был критиком кремлевского режима и одним из основателей жанра современной военной прозы. 21 февраля 2017 он вместе с семьей уехал из России из-за постоянных угроз. После этого журналист жил в Праге, Израиле и Киеве.