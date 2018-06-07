Кольченко прекратил голодовку: названа причина

Кольченко прекратил голодовку: названа причина459Читать новость на украинском
Прекратить голодовку. Такое решение принял осужденный в России украинский активист Александр Кольченко.
Он голодал с 31 мая на поддержку другого политзаключенного - украинского режиссера Олега Сенцова.
Причиной прекращения акции поддержки стало состояние здоровья. Кольченко очень ослаб и даже начал терять сознание.
По словам адвоката международной правозащитной группы Агора Андрея Лепехина, у осужденного упал уровень сахара в крови, а вес снизился до 54 кг.
Ранее Кольченко говорил, что будет держаться, пока хватит здоровья.
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