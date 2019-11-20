BMX - зрелищный вид спорта

BMX – вид велосипедов, который впервые появился в 60-х годах ХХ столетия в Нидерландах. Это направление пустило свои корни после того, как в газетах появились фотографии детей, которые состязались в преодолении препятствий на своих маленьких велосипедах.

Дальнейшее развитие этого вида велосипедов происходило на территории США.

Сначала этот вид разрабатывался как имитация мотоцикла для мотокросса и использовался в состязаниях на земляных трассах. Но со временем БМХ стал в первую очередь велосипедом для исполнения трюков.

BMX - зрелещный вид спорта Скриншот с видео

BMX - зрелещный вид спорта Скриншот с видео

Велосипед имеет маленькую удлиненную раму, и колеса от 16 до 24 дюймов (стандарт – 20”)

Различают следующие направления в дисциплине BMX:

Верт – спортсмен исполняет трюки, находясь в рампе. Его задача – оторваться от земли и выполнить большое количество трюков, также спортсмену разрешено использовать рейлы для выполнения скольжений.

Побеждает тот спортсмен, который наберет большее количество очков.

BMX - зрелещный вид спорта Скриншот с видео

BMX - зрелещный вид спорта Скриншот с видео

Парк – катание в скейт-парке. Также подразумевает исполнение большего количества трюков за определенное время. Скейт-парк оборудован различными приспособлениями для исполнения трюков.

Дьорт – катание на земляных насыпях. Спортсмен спускается с горки, набирая большую скорость, после чего взлетает с трамплина. Задача спортсмена в воздухе выполнить максимально сложный трюк. Трамплины конструируются таким образом, чтобы спортсмену не нужно было крутить педали, и он мог набрать необходимую скорость, спускаясь на спуске.

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