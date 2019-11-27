Крис Кайл выполняет невероятные трюки на своем BMX, отмечая на своем пути самые известные достопримечательности Дубая.

Крис Кайл по просторам Дубаев Скриншот из видео

Родина самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, Дубай славится своим захватывающим дух пейзажем. С такими потрясающими зданиями, огромными аквапарками и шумными базарами это место является идеальной площадкой для любителей острых ощущений.

Крис Кайл по просторам Дубаев Скриншот из видео

Кто бы мог подумать, что это также страна-мечта для спортсменов дисциплины BMX? Возможность исследовать этот город на велосипеде получил один из самых опытных райдеров - Крис Кайл.

Крис Кайл по просторам Дубаев Скриншот из видео

Он спускается с самого высокого здания вниз по трубе, открывая этот город по-новому.

Крис Кайл по просторам Дубаев Скриншот из видео

Крис выполняет умопомрачительные трюки, которых вы раньше никогда не видели.

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