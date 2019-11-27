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29 ноября • обновлено в 11:44
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Крис Кайл по просторам Дубаев

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Крис Кайл выполняет невероятные трюки на своем BMX, отмечая на своем пути самые известные достопримечательности Дубая.

Крис Кайл по просторам Дубаев

Крис Кайл по просторам Дубаев

Скриншот из видео

Родина самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, Дубай славится своим захватывающим дух пейзажем. С такими потрясающими зданиями, огромными аквапарками и шумными базарами это место является идеальной площадкой для любителей острых ощущений.

Крис Кайл по просторам Дубаев

Крис Кайл по просторам Дубаев

Скриншот из видео

Кто бы мог подумать, что это также страна-мечта для спортсменов дисциплины BMX? Возможность исследовать этот город на велосипеде получил один из самых опытных райдеров - Крис Кайл.

Крис Кайл по просторам Дубаев

Крис Кайл по просторам Дубаев

Скриншот из видео

Он спускается с самого высокого здания вниз по трубе, открывая этот город по-новому.

Крис Кайл по просторам Дубаев

Крис Кайл по просторам Дубаев

Скриншот из видео

Крис выполняет умопомрачительные трюки, которых вы раньше никогда не видели.

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