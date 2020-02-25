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25 февраля • обновлено в 17:56
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Блокировка спутниковых телеканалов: эксперт рассказал об опасностях

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Член правления ИнАУ Андрей Соломаха в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал предложения об отмене блокировки спутниковых каналов, которые выражают Зеленскому.

"На сегодня мы уже почти месяц живем с закодированным спутниковым сигналом. И почему именно сейчас эта тема поднялась, мне не понятно, так как с 29 января по 29 февраля у людей было время решить все свои проблемы с телевидением и подключиться к тому или иному провайдеру. Поэтому я считаю, что это искусственное раздувание проблемы", - заявил Соломаха.

Он также высказался по поводу угрозы российского контента для украинского населения. Эксперт считает, что те украинцы, которые хотели его просматривать, смотрели российские телеканалы и до кодирования.

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Андрей Соломаха
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