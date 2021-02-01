Российский Су-27 пролетел возле эсминца НАТО

Виктория Довгань Видео 11:22, 1.02.2021 Обновлено: 11:22, 1.02.2021

В нейтральных водах Черного моря российский Су-27 пролетел мимо эсминца США Donald Cook. Корабль находился там для обеспечения безопасности в регионе и партнеров по НАТО.

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