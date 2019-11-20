"Бизнес-Тренды 2020" – саммит визионеров и футуристов бизнеса

Операционный директор международной образовательно-консалтинговой компании "Бизнес-конструктор" Михаил Зимин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих инфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Гость рассказал, что с 2018 года компания "Бизнес-Конструктор" взяла вектор на создание отраслевых саммитов.

В этом году в продуктовой линейке саммитов появился новый - саммит визионеров "Бизнес-Тренды 2020", который пройдет уже 27 ноября. Зимин сообщил, как возникла идея нового саммита и почему компания планирует проводить саммит именно о трендах.

Он также поделился информацией, какова основная концепция саммита и чем он отличается от других саммитов, проводимых компанией

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