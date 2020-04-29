Бизнес протестует против закрытия рынков под Кабмином

Видео 11:52, 29.04.2020 Обновлено: 12:50, 29.04.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Береза раскусил постановку с "замурованным" рестораном Тищенко

В Украине обрушатся зарплаты, а новая минималка не покроет рост цен: эксперты и Кабмин озвучили прогнозы

Бизнес взбунтовался против карантина: Кабмин пошел на уступки

Террористы устроили обстрел из тяжелой артиллерии: погиб воин ВСУ

Высший антикорсуд обязал НАБУ открыть производство против Венедиктовой