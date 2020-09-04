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4 сентября • обновлено в 19:53
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Бізнес ініціює створення антирейдерської ради

  • За даними бізнес-омбудсмену України у структурі звернень лише за другий квартал 2020 року близько 12% стосуються бездіяльності правоохоронних органів, які часто «кришують» злочини пов’язані з рейдерством

  • Учасники круглого столу обговорили функції, структуру, завдання та чіткий механізм роботи антирейдерської ради аби якісно доповнити вертикаль подібних державних структур, що створювались для захисту інтересів бізнесу

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