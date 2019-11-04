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4 ноября • обновлено в 12:34
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''Битвой экстрасенсов'' заинтересовались в "Украинских сенсациях": чем закончилось расследование на 1+1

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Раз в год и палка стреляет, а "Украинские сенсации" раз в год принимаются в человеческий облик.

Несмотря на дружеские отношения, которые сейчас установились между медиа-холдингами Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, "Украинские сенсации" (1+1) занялись разоблачением одной из главных программ ТВ-канала СТБ, "Битвы экстрасенсов".

В "Сенсациях" не только обратили внимание не те явные недочеты программы, по которым легко можно установить, что на экране показывают шарлатанов. Но и СТБ, не дал упасть колегам лицом в грязь, выдав в очередном выпуске программы массу несуразиц.

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