Безвиз для британцев: стоит ли Украине ожидать аналогичного поведения от Лондона

Эксперт-международник украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новости о том, что Украина предоставила безвизовый режим для граждан Великобритании, которая вышла из ЕС, и стоит ли украинцам ожидать аналогичный шаг в ответ от Лондона.

"Процедура Брекзит состоит из многих этапов. Сейчас мы наблюдаем за реализацией одного из этих этапов - это вступление в силу закона о Брекзит в самой Великобритании и ратификация соглашения о выходе Великобритании из ЕС руководящими органами. А дальше наступает годовой переходный период. Этот этап является очень важным. Годовой срок в указе президента Зеленского о безвизе для британцев как раз и связан с этим переходным периодом. Ну а говорить о завершении Брекзита можно будет только после того, как будет принято или не принято соглашение о новых партнерских отношениях между ЕС и Великобританией", - заявил Воля.

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