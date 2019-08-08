Безопасны ли ботокс и пластика лица: комментарии хирурга

Пластический хирург Андрей Якобчук прокомментировал скандал, который вспыхнул в Великобритании относительно заявлений, о том что Кейт Мидлтон будто бы делала инъекции ботокса.

Представители британской короны это отрицают, а вот один из пластических хирургов приводит убедительные факты, которые подтверждают, что герцогиня Кембриджская пользуется его услугами. Якобчук отметил, что его британский коллега просто хотел порекламироваться и желаемого результата достиг.

Хирург объяснил, что фотографии, которые сравнивают в социальных сетях, сравнивать некорректно, поскольку они сделаны при разном освещении. Фото с морщинами, например, сделано со вспышкой, благодаря чему хорошо видны детали лица. И, во-вторых, эксперт не понимает, почему все так боятся ботокса. Он заявил, что это вещество разрешено применять даже маленьким детям в возрасте от 2 лет. Так, по словам хирурга, ботокс успешно используют для лечения различных неврологических нарушений.

Он утверждает, что для взрослого человека ботокс абсолютно безопасен.

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