Главная Новости
12 февраля • обновлено в 20:26
МоваЯзык
МедОбоз Главная

"Безопасное небо" – благотворительный фонд в поддержку родственников погибших в иранской авиакатастрофе украинцев

65
Читать материал на украинском

Представители гражданского общества, шоу-бизнеса, художники и политики создали благотворительный фонд

Его средства будут направлены на поддержку родственников погибших в иранской авиакатастрофе украинцев. Фонд получил название "Безопасное небо".

Речь идет о жертвах борта "Боинг 737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит зенитными ракетами в небе над Тегераном 8 января 2020.

Кроме адресной помощи 11-м семьям, приоритетными направлениями благотворительного фонда станут:

- инициатива принятия новых процедур безошибочной идентификации пассажирских самолетов, а также новых правил безопасности пассажирских авиаперевозок;

- борьба с дезинформацией и информационными спекуляциями;

- консолидация усилий международного сообщества вокруг актуальных вопросов безопасности пассажирских авиаперевозок.

А еще организаторы фонда среди которых и шеф-редактор интернет-холдинга "Oбозреватель" Орест Сохар, обещают открыть в аэропорту "Борисполь" мемориал памяти.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.

Темы
Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Итоги
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости