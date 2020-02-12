"Безопасное небо" – благотворительный фонд в поддержку родственников погибших в иранской авиакатастрофе украинцев

Представители гражданского общества, шоу-бизнеса, художники и политики создали благотворительный фонд

Его средства будут направлены на поддержку родственников погибших в иранской авиакатастрофе украинцев. Фонд получил название "Безопасное небо".

Речь идет о жертвах борта "Боинг 737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит зенитными ракетами в небе над Тегераном 8 января 2020.

Кроме адресной помощи 11-м семьям, приоритетными направлениями благотворительного фонда станут:

- инициатива принятия новых процедур безошибочной идентификации пассажирских самолетов, а также новых правил безопасности пассажирских авиаперевозок;

- борьба с дезинформацией и информационными спекуляциями;

- консолидация усилий международного сообщества вокруг актуальных вопросов безопасности пассажирских авиаперевозок.

А еще организаторы фонда среди которых и шеф-редактор интернет-холдинга "Oбозреватель" Орест Сохар, обещают открыть в аэропорту "Борисполь" мемориал памяти.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!