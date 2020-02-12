"Безопасное небо" – благотворительный фонд в поддержку родственников погибших в иранской авиакатастрофе украинцев
Представители гражданского общества, шоу-бизнеса, художники и политики создали благотворительный фонд
Его средства будут направлены на поддержку родственников погибших в иранской авиакатастрофе украинцев. Фонд получил название "Безопасное небо".
Речь идет о жертвах борта "Боинг 737" авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит зенитными ракетами в небе над Тегераном 8 января 2020.
Кроме адресной помощи 11-м семьям, приоритетными направлениями благотворительного фонда станут:
- инициатива принятия новых процедур безошибочной идентификации пассажирских самолетов, а также новых правил безопасности пассажирских авиаперевозок;
- борьба с дезинформацией и информационными спекуляциями;
- консолидация усилий международного сообщества вокруг актуальных вопросов безопасности пассажирских авиаперевозок.
А еще организаторы фонда среди которых и шеф-редактор интернет-холдинга "Oбозреватель" Орест Сохар, обещают открыть в аэропорту "Борисполь" мемориал памяти.
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