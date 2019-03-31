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В списках не значится: жена кандидата в президенты смогла проголосовать со второго раза

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Жена лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, журналистка Юлия Мостовая, не смогла проголосовать, так как ее не оказалось в списках избирателей. По словам журналистки, в доме по этой нынешней адресу она живет с 1972 года.

Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 800017 Ирина Аракелова, отметила, что причина инцидента – постоянная коррекция списков за большого количества желающих временно изменить адрес голосования.

В Центральной избирательной комиссии проверили списки избирателей и пригласили Юлию Владимировну на участок № 800017 проголосовать.

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