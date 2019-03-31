В списках не значится: жена кандидата в президенты смогла проголосовать со второго раза

В списках не значится: жена кандидата в президенты смогла проголосовать со второго раза176Читать материал на украинском
Жена лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, журналистка Юлия Мостовая, не смогла проголосовать, так как ее не оказалось в списках избирателей. По словам журналистки, в доме по этой нынешней адресу она живет с 1972 года.
Председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 800017 Ирина Аракелова, отметила, что причина инцидента – постоянная коррекция списков за большого количества желающих временно изменить адрес голосования.
В Центральной избирательной комиссии проверили списки избирателей и пригласили Юлию Владимировну на участок № 800017 проголосовать.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на OBOZREVATEL.