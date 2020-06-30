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30 июня • обновлено в 09:32
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Безголовая таможня | серия первая

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Ежегодно из-за массовых коррупционных схем на таможне государство недополучает миллиарды гривен.

Будь эти деньги в бюджете – сотни людей, возможно, не умерли бы от тяжелых заболеваний, так и не дождавшись дорогостоящих лекарств, предусмотренных государственными программами.

Украинские врачи, вероятно, были бы обеспечены средствами защиты, а больницы получили бы достаточное количество тестов для определения COVID-19 и ИВЛами.

Эти деньги могли быть направлены на обеспечение и усовершенствование армии, на выплаты пособий и пенсий, на строительство дорог и школ…

Вместо этого они оседают в карманах нечистых на руку чиновников, тратятся на покупку недвижимости, элитные автомобили и прочие атрибуты красивой жизни.

OBOZREVATEL начал серию расследований, посвященных тому, что на самом деле творится в Государственной таможенной службе.

Мы расскажем о теневых руководителях таможни и назовем фамилии их ставленников. Раскроем подробности схем, по которым

государство теряет миллионы, а граждане – веру в государство и даже надежду на достойную жизнь в будущем.

Сегодня, в первой серии нашего расследования, мы объясним, почему так долго не назначается новый глава таможни, а также приоткроем завесу тайны над тем, что происходит за кулисами службы, кто руководит таможней и зарабатывает на ней огромные средства, пока ширится дыра в госбюджете.

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Автор
Валерий Товмач, Олег Дейнека
Тема
Спецтема
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