БЕЗГОЛОВА МИТНИЦЯ

Митниця є однією з найприбутковіших і водночас – однією з найкорупмованіших державних структур. Щодня через корупційні схеми повз бюджет у приватні кишені витікають мільйони.

І це – тоді, коли у держави катастрофічно не вистачає часу ні на протиепідемічні заходи, ні на виконання своїх зобов’язань перед власними громадянами. При цьому чим менше митникам вдається офіційно виконати планові показники – тим більші підкилимні війни розгортаються за можливість керувати цією структурою. Тому що природа не терпить пустоти. І те, що не потрапило в бюджет, обов’язково матеріалізується у чиїйсь приватній кишені.

25 червня, у день професійного свята українських митників OBOZREVATEL розпочинає серію розслідувань, присвячених тому, що насправді коїться у Державній митній службі. Ми розкажемо про тіньових керівників митниці та назвемо прізвища їх ставлеників. Розкриємо подробиці схем, через які держава втрачає мільйони, а громадяни – віру у державу та навіть надію на гідне життя у майбутньому. Ми крок за кроком покажемо, як і хто саме обкрадає українців, не зменшуючи своїх апетитів навіть у такі складні часи, які Україна переживає зараз.

Сьогодні, у першій частині нашого розслідування, ми пояснимо, чому так довго не призначається новий голова митниці, а також привідкриємо завісу таємниці над тим, що відбувається за лаштунками служби, хто керує митницею і заробляє на ній шалені кошти, поки шириться діра у держбюджеті.

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