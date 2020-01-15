Бесплатные современные тренинги для киевлян: образовательный хаб Киева

Директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Она прокомментировала, чем занимается образовательный хаб в Киеве и какие услуги предоставляет это учреждение.

"Уже более 10 тысяч киевлян прошли тренинги в нашем заведении. Это является абсолютно бесплатным для киевлян, они ни за что не платят. Мы делаем акцент на так называемых softskills, то есть на эмоциональном интеллекте, умении коммуницировать с другими, умении управлять людьми и подобных вещах. У нас есть не только тренинги, также есть и онлайн курсы, которые все являются открытыми и бесплатными. Мы также даем примеры, как правильно распределять задачи и достигать целей. Мы в целом даем очень много полезных инструментов, ведь приглашаем известных тренеров и признанных экспертов. Среди них есть и врач Комаровсякий, например", - заявила Богуслав.

Она добавила, что образовательный хаб является коммунальным некоммерческим предприятием, который финансируется КГГА, поэтому все его услуги для киевлян являются бесплатными.

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