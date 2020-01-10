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10 января • обновлено в 12:25
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Бесплатная ранняя диагностика онкологии по направлению врача: медреформа в Украине

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Врач онколог Антон Шкиряк в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал возможность и правила безоплатной ранней диагностики онкозаболеваний в Украине и новости о том, что семейные врачи будут выдавать направление на обследование для диагностики онкологии.

Шкиряк отметил, что есть два разных понятия: "скрининг" и "ранняя диагностика".

"Сейчас СМИ подхватили эту тему, и часто путаютдва понятия. "Ранняя диагностика" назначается только тем пациентам, которые уже подозреваются на наличие онкологического заболевания, а "скрининг" делается без наличия соответствующих симптомов у совершенно здоровых людей. Ранняя диагностика будет проводиться именно тем пациентам, которые уже имеют определенные жалобы, которые будут иметь подозрение на рак и даже признаки онкологии. Ее будет назначать онколог, ведь семейный врач не может определить наличие онкологии, и таким пациентам действительно будет проведено пять скопий: это гастроскопия - то есть желудок, колоноскопия - кишечник, гистероскопия - матка, цистоскопия - мочевой пузырь, и бронхоскопия - легкие", - заявил Шкиряк.

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Антон Шкиряк
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