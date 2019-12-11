Впервые о проекте Mission Master рассказали в 2017 г.

В дальнейшем компания-разработчик раскрывала новые сведения и показывала вновь разработанные модификации этого РТК. Последние сведения о развитии проекта поступили всего несколько дней назад. В очередном рекламном видео демонстрировалась работа новой боевой модификации Mission Master, получившей ракетное вооружение.

Беспилотный разведчик Скриншот из видео

Беспилотный разведчик Скриншот из видео

РТК от "Рейнметалл" базируется на универсальном колесном шасси с требуемыми характеристиками. Шасси имеет грузовую площадку, пригодную для монтажа различного оснащения. На нем могут устанавливаться средства перевозки грузов, оптические системы или разнообразное вооружение. Монтаж целевых модулей не связан с переделкой самого шасси, хотя готовые машины могут заметно отличаться друг от друга. Максимальная полезная нагрузка – 600 кг. При этом некоторые модули заметно легче и оставляют некоторый запас грузоподъемности.

Беспилотный разведчик Скриншот из видео

Беспилотный разведчик Скриншот из видео

Платформа выполнена в виде компактной четырехосной машины и имеет узнаваемый внешний вид. Внутри корпуса помещаются силовая установка неназванного типа и аппаратура управления. Шасси комплектуется набором видеокамер для вождения, а также может оснащаться лидарами. Бортовая аппаратура обеспечивает постоянную двухстороннюю связь с оператором, а также позволяет подключать различную целевую нагрузку и управлять ею дистанционно.

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