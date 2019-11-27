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29 ноября • обновлено в 12:19
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Беспилотный самолет

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Выпустили новую модель беспилотного самолёта SAB Avio Lizard RC Turbine Jet.

Беспилотный самолет
Беспилотный самолет

Презентация этого чудесного самолёта состоялась в Германии на мероприятии Jet Power 2019.

Самолёт запускается при помощи ракеты-носителя.В комплекте имеется подвижная взлетная станция, которая может выехать на взлетно-посадочную полосу и поднять самолёт в вертикальное положение для взлёта.

Беспилотный самолет
Беспилотный самолет

У самолёта на борту есть 2 дополнительные ракеты, которые помогают при взлёте реактивному двигателю поднять самолёт на необходимую высоту.

После взлёта разработчики решили продемонстрировать всю боевую мощь самолёта, выполнив несколько сложных трюков.

Также в комплекте будет поставляться и мобильный кран, который необходим, чтобы после полётов погрузить самолёт на подвижную взлетную станцию.

Это впечатляющая демонстрация, и я уверен, что Вам будет интересно посмотреть на это.

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