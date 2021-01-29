Белый дом: возвращение традиции

Obozrevatel Видео 21:45, 29.01.2021

Восстановление традиции. Собаки Джо Байдена уже переехали в Белый дом.

Об этом сообщила первая леди Джилл Байден в своем Twitter. Больше о верных сторонников нового президента и не только - смотрите в сюжете.

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