Белорусы восстали против Путина

В центре Минска состоялась новая акция протеста против интеграции Беларуси и России.

Как сообщало местное издание "Наша Нива", это продолжение протестов, которые состоялись 7 декабря, в день переговоров глав государств Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Сначала люди собрались на площади со слоганами "Жыве Беларусь!" и "Независимость". По словам организатора акции, журналиста Павла Северинца, протестующие требовали не допустить "никаких союзов с имперской Россией".

Впоследствии член движения солидарности "Разам" Елена Толстая выступила на площади Свободы с заявлением, которое поддержали участники протеста.

"Мы, граждане Беларуси, выражаем решительный протест против глубокой интеграции с Россией. Заявляем о нелигитимности документов, которые могут быть подписаны. Мы не будем им подчиняться. Призываем международное сообщество проявить солидарность. Белорусскому народу нужно возвращение прав и свобод, прописанных в Конституции, в том числе право избирать власть. Свободу не остановить! Независимость – это путь к свободе. Живет Беларусь!" – заявила Толстая.

На акции также выступили Максим Винярский из "Европейской Беларуси" и Петр Садовский, который был послом Беларуси в Германии в 1990-е. После этого сотни человек двинулись по проспекту Независимости в сторону площади Победы. Митингующие скандировали: "Слава нации – никакой интеграции!"

Позже к посольству РФ стянули руководство столичной милиции, которое перекрыло подходы к зданию цепью омоновцев. Правоохранители пообещали передать представителям дипучреждения просьбу выйти к Северинцу.

Тем не менее, из посольства никто не вышел. Потому часть демонстрантов решила вернуться на Октябрьскую площадь.

Акция закончилась около 16:45 по местному времени. Участники протестов призвали оппозицию присоединяться к следующим демонстрациям.

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