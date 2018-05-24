Беглый Олейник подло призвал ВСУ к саботажу на Донбассе 293

Экс-регионал Владимир Олейник, который сбежал в Россию, выступил с циничной речью на местном телевидении, в которой призвал украинских военнослужащих саботировать борьбу с российским агрессором и не выполнять приказы командования.

В частности, кремлевскую агрессию против суверенного государства он преподнес как гражданскую братоубийственную войну. Свое подлое обращение он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".