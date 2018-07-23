Беглый Марков цинично оскорбил преданную им Украину 130

Бывший народный депутат Игорь Марков, который сбежал в Россию, цинично высказался о преданной ним Украине, назвав ее "недоразумением в центре Европы".

Кроме того, давая оценку переговорам президентов США и Российской Федерации, он выразил надежду на то, что на них была поднята тема решения судьбы его родной страны в пользу агрессора. Свою прокремлевскую речь коллаборант озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".